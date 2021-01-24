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Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı! Beşiktaş 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider tamamladı. Maça Adem Ljajic'in attığı gol damgasını vurdu.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı! Beşiktaş 2-1 Göztepe MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 21. haftasında ile , Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 49. dakikada Adem Ljajic ve 77. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibinin tek golü ise 39. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 44'e yükselterek ilk yarıyı lider bitirdi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Göztepe ise 25 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük mücadelesine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği ama Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil etmediği Francisco Montero'nun yerine Welinton'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu Göztepe maçında yedek soyundurdu. Yalçın, Rıdvan'ın yerine savunmanın solunda Fabrice N'Sakala'ya şans verirken, orta sahanın sağında da Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde olduğu gibi Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Domagoj Vida ve Bernard Mensah Göztepe karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise ayrıca Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Serdar Saatçi ve Gökhan Töre yer aldı

ÜNAL KARAMAN GÖZTEPE BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Göztepe'nin yeni teknik direktörü , sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına çıktı. Karaman, İlhan Palut'un görevinden ayrılmasının ardından Göztepe Kulübü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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