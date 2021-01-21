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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mesut Özil müjdesi

’in 20. haftasında DG ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ’de teknik direktör , maç sonu yeni transferleri ile ilgili konuştu. Bulut, “Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Zaten ’de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini aramızda göreceğiz” dedi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Mesut Özil müjdesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bulut, "Bugün Sivasspor deplasmanından üç puan almak isterdik. Bir puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele böyle Sivasspor gibi zor bir deplasmanda. camiasına karşı yanlış yapılan olaylar var. Bunları bakanımız olsun, biz olsun, sportif direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

"MESUT EN KISA ZAMANDA ARAMIZA KATILACAK"
transferi ile ilgili yöneltilen soruya Bulut, "Bir karantina süreci var. O bittiğinde her şey istediğimiz şekilde geliştiğinde aramıza en kısa sürede katılacaktır. Karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza geldiğinde 16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Zaten 'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini aramızda göreceğiz" diye cevap verdi.

"SOĞUK İLK 20-25 DAKİKA BİZİ ETKİLEDİ"
Havanın soğuk olması ile ilgili yöneltilen soruya ise , şu yanıtı verdi:
"Soğuk ilk 20-25 dakika bizi etkiledi. Alışma süreci biraz sürdü. Tabii bir hayli eksiklerimiz var. Onların da eksikliğini hissettik. Her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımızda her maçı kazanmak için çıkıyoruz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Sivasspor maçı sonrası konuştu! Mesut Özil müjdesini verdi |Video FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL BULUT SİVASSPOR MAÇI SONRASI KONUŞTU! MESUT ÖZİL MÜJDESİNİ VERDİ
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