24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı! "Bu eşsiz taraftarın kalbini fethet"

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı! "Bu eşsiz taraftarın kalbini fethet"

'nin efsane oyuncularından Fenerbahçe'nin dünya yıldızı yeni transferi 'e yönelik "hoşgeldin" mesajı yayınladı. Alex Mesut Özil'e "Bu eşşiz taraftarın kalbini fethet" diyerek seslendi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı! Bu eşsiz taraftarın kalbini fethet

'nin unutulmaz oyuncularından , sarı-lacivertlilerin yeni transferi için hoş geldin mesajı yayımladı.

"EŞSİZ TARAFTARIN KALBİNİ FETHET"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ilk idmanına çıktı SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MESUT ÖZİL İLK İDMANINA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA