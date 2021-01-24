Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı! "Bu eşsiz taraftarın kalbini fethet"
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza Fenerbahçe'nin dünya yıldızı yeni transferi Mesut Özil'e yönelik "hoşgeldin" mesajı yayınladı. Alex Mesut Özil'e "Bu eşşiz taraftarın kalbini fethet" diyerek seslendi.
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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.
"EŞSİZ TARAFTARIN KALBİNİ FETHET"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.