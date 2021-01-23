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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! Sert tepkiler aldı Son dakika: Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! Sert tepkiler aldı Türkiye'de 4 büyüklerin formasını giyen Burak Yılmaz son olarak 2. kez giydiği Beşiktaş formasından sonra Fransa'nın yolunu tutmuştu. İlerleyen yaşına rağmen burada gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren golcü oyuncudan flaş Mesut Özil sözleri geldi. Yılmaz'ın açıklamaları spor kamuoyundan oldukça sert tepkiler aldı. Giriş Tarihi: 23.01.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 13:38
Fransız ekiplerinden Lille'de forma giyen ve takımının aralık ayındaki en iyi oyuncusu seçilen Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN GALERİ DEVAM EDİYOR GOLCÜ OYUNCUDAN FLAŞ BEŞİKTAŞ SÖZLERİ: Instagram'da bir canlı yayına konuk olan ve soruları cevaplayan 35 yaşındaki golcü, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda diğer takımlardan bir adım önde görüyorum. Bana soruyorsanız en iyi kadro Beşiktaş'ta" dedi. ÇOK KONUŞULACAK ÖZİL ÇIKIŞI Hulk ile Çin'de beraber oynadığını belirten ve özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Burak, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkındaki soruya ise "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını verdi. TARAFTAR ÖZİL'İN ARKASINDA Bu sözler sosyal medyada tartışılırken, Fenerbahçeli taraftarlar attıkları mesajlarla Özil'e sahip çıktı. Bazı futbolseverler de Burak'ın haklı olduğu şeklinde paylaşımlar yaptı. EMRE BOL: Milli Takımı'n en sıkıntılı olduğu dönemler Burak'ın olduğu dönemlerdir. Hangi dönemler? İşte içerde kumar partilerinin olduğu dönemler, birbirlerinin ağzına silah sokulduğu dönemler, prim pazarlıklarının yapıldığı dönemler.