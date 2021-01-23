Son dakika: Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! Sert tepkiler aldı

ÇOK KONUŞULACAK ÖZİL ÇIKIŞI

Hulk ile Çin'de beraber oynadığını belirten ve özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Burak, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkındaki soruya ise "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını verdi.