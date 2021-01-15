15 Ocak 2021, Cuma
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Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (CANLI ANLATIM)

'de 19. hafta bugünkü - maçıyla başladı. 'da oynanacak bu zorlu maç saat 19:00'da başladı. Peki iki takımın ilk 11'lerinde hangi isimler bulunuyor? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM

'de 19. hafta heyecanı başladı. Saat 19:00'da başlayan maçta evinde 'ü ağırlıyor.. Mücadelede düdük çalıyor. Gençlerbirliği 17 maçta 19 puan toplarken, Fatih Karagümrük 17 maçta 24 puan toplamaya başardı.

11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Robert Piris, Furman, Soner Dikmen, Sefa, Candeias, Sio

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARDA KARAGÜMRÜK ÜSTÜN

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 1983/84 sezonundan bu yana ilk kez karşılaşacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 12 karşılaşmadaki galibiyet sayılarında 5-4 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü bulunuyor (3B).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen (3G 1B) ve son iki karşılaşmayı kazanan Gençlerbirliği, Mart 2017'den bu yana üst üste üç iç saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son maçı kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor.

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı 14'ten 16'ya yükseliyor SON DAKİKA: TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: SÜPER LİG'DE YABANCI OYUNCU KONTENJANI 14'TEN 16'YA YÜKSELİYOR

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