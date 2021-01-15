Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (CANLI ANLATIM)

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARDA KARAGÜMRÜK ÜSTÜN

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 1983/84 sezonundan bu yana ilk kez karşılaşacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 12 karşılaşmadaki galibiyet sayılarında 5-4 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü bulunuyor (3B).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen (3G 1B) ve son iki karşılaşmayı kazanan Gençlerbirliği, Mart 2017'den bu yana üst üste üç iç saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son maçı kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor.