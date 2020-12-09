Göztepe - Alanyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken erteleme maçında Göztepe ile Alanyaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Bu sezon tek yenilgileri bulunan iki takımında geceyi 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Alanyaspor ise kazanarak rakipleriyle puan farkını artırma peşinde. Alanyaspor'da Çağdaş Atan cezalı olduğu için bu akşam takımını yalnız bırakıyor.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. Alanyaspor'da Salih Uçan gördüğü sarı kart sonrası Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Son haftalarda koronavirüs vakalarıyla boğuşan Göz-Göz'de maç öncesi yeni pozitif sonuca rastlanmadı. Takımda Atınç'la birlikte toplam 4 ismin karantina süreçleri devam ediyor. Alanyaspor'da ise kaptan Efecan Karaca halen karantina altında. Moubandje sakat. Hoca Çağdaş Atan ise cezalı.

Göztepe ve Alanyasporlu futbolcular mücadele öncesi PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olaylarını protesto etti.

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9. dakikada Alanyaspor Babacar ile etkili geldi. Golcü futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Soner'in vuruşunda 17 yaşındaki Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Alanyaspor'da sarı kart gören Salih Uçan, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

48. dakikada Guilherme'nin muhteşem vuruşunda Alanyaspor kalecisi Marafona golü önledi.

50. dakikada Babacar frikik ile gole çok yaklaştı. İrfancan gole izin vermedi. Dönen topa Berkan Kutlu vurdu İrfancan kornere çeldi.

GÖZTEPE - ALANYASPOR 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.