Augsburg - RB Leipzig | CANLI
Son dakika haberine göre... Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg sahasında Sörloth'un yeni takımı RB Leipzig'i konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
11'LER
Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caliguri, Jensen, Gregoritsch
RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino, Mukiele, Olmo, Nkunku, Forsberg
Leipzig'in Trabzonspor'dan transferi Norveçli golcü Aleksander Sörloth, bu karşılaşmada yedekler arasında.