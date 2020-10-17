Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

11'LER

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caliguri, Jensen, Gregoritsch

RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino, Mukiele, Olmo, Nkunku, Forsberg

Leipzig'in Trabzonspor'dan transferi Norveçli golcü Aleksander Sörloth, bu karşılaşmada yedekler arasında.