17 Ekim 2020, Cumartesi
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Augsburg - RB Leipzig | CANLI

Son dakika haberine göre... 'nın 4. haftasında Augsburg sahasında Sörloth'un yeni takımı RB 'i konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Augsburg - RB Leipzig | CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

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11'LER

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caliguri, Jensen, Gregoritsch

RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino, Mukiele, Olmo, Nkunku, Forsberg

Leipzig'in Trabzonspor'dan transferi Norveçli golcü Aleksander Sörloth, bu karşılaşmada yedekler arasında.

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