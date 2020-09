CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

SARI KANARYA 50-34 ÖNDE

Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE

Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.