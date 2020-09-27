Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'i!

Dev derbide, performansı en çok merak edilen mevkilerin başında kaleciler geliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor. Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88'lik başarı elde etti. Fatih Öztürk'te ise bu rakam yüzde 67'de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85'leri buluyordu. En merak edilen detay ise Altay'a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımı ise Galatasaray...

Fenerbahçe'nin 2 maçta gol ortalaması 1.0'da kaldı. Galatasaray iki haftada attığı 5 golle maç başına 2.5'luk gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta ilk kez süre alacak ve nasıl bir etki bırakacağı merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Thiam, Valencia, Frey gibi opsiyonlar da dikkat çekiyor.