Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 3.haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Fatih - Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes - Taylan, Belhanda, Emre Kılınç - Feghouli, Arda, Falcao

ARDA ÇOK MOTİVE

2011 yılından sonra ilk defa Galatasaray formasıyla derbi heyecanı yaşayacak kaptan Arda Turan'ın motivasyonu üst seviyede. Takımın en formda isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu; Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimlerle de yakından ilgileniyor ve arkadaşlarına derbideki sorumluluklarını hatırlatıyor.

B PLANI DIAGNE

Galatasaray'ın dünya yıldızı Radamel Falcao da maça özel olarak hazırlanırken, geçen sene Kadıköy'de oynanan mücadeleden sonra Türk Telekom Stadyumu'nda da Fenerbahçe'ye karşı gol atma hedefinde. Takımın as golcüsü Falcao derbide mutlaka gol sevinci yaşamak isterken, Fatih Terim oyunun gidişatına göre Diagne'yi de devreye sokacak.

"SAKİN KAL" UYARISI

Galatasaray'ın bu sezon ilk 4 maçta en çok ön plana çıkan isimlerinden olan Taylan Antalyalı'nın performansından çok memnun olan teknik heyet, derbide başarılı oyuncunun herhangi bir stres yaşamaması için özveri gösteriyor. Taylan'a sakin kalması konusunda telkinlerde bulunulurken, oyuncudan bu maça da diğerleri gibi bakması istendi..

FENERBAHÇE ÖNDE

Ezeli rekabette Fenerbahçe'nin Galatasaray'a üstünlüğü bulunuyor. 392'nci kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelelerinde sarı-lacivertliler galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 önde. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 50, Galatasaray ise 34 galibiyet aldı. Fenerbahçe 536 gol atarken, Galatasaray ise 488 gol kaydetti.

İLK GOLÜ ATAN AVANTAJLI

Ligde iki takımın karşılaşmalarında ilk golü atan taraf, büyük avantaj sağladı. Derbide son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

DERBİNİN KRALI ZEKİ RIZA SPOREL

Türk ve dünya futboluna damga vuran rekabette ilk 7 maçında rakibine gol atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetine 5 yıl sonra ulaşabildi. İki takımın oynadığı maçlarda seyirci sayısı açısından da ilginç rakamlar göze çarpıyor. Rakiplerin aralarında yaptığı maçlardan en az seyircili olanını 14, en fazlasını ise 70 bin 125 kişi izledi..