Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? 2020 FB Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup yarı final maçında karşılaştığı Fraport-TAV Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı 5 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

