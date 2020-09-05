Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? 2020 FB Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında The Land Of Legends Cup'taki final maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşma ile beşinci hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, turnuvanın yarı maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup yarı final maçında karşılaştığı Fraport-TAV Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? 2020 FB Sivasspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, beşinci hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı 5 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup yarı final maçında karşılaştığı Antalyaspor'u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin'in golleriyle 4-0 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1.Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-0 kazandı.
2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalırken, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ, THE LAND OF LEGENS CUP'TA 3'ÜNCÜ OLDU
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.
Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park'ta galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Atakan Üner, 40'ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86'ncı dakikada İlkay İşler kaydetti.