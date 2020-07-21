24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor (CANLI YAYIN)
24 Erzincanspor ile Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig yükselme play-off yarı final maçında karşı karşıya geliyor. 24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor maçını A Spor naklen yayınlıyor. 24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor karşılaşmasını canlı izlemek için AHaber.com.tr'yi takipte kalın.
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24 Erzincanspor ile Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig yükselme play-off yarı final maçında karşı karşıya geliyor. 24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor maçını A Spor naklen yayınlıyor. 24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor karşılaşmasını canlı izlemek için AHaber.com.tr'yi takipte kalın.