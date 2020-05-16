16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sivasspor'dan koronavirüs testi açıklaması: Pozitif vaka yok

Son dakika: , futbolcular, teknik ekip, idari kadro ve kulüp personellerine yapılan testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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SİVASSPOR'DAN KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLAMASI!

İşte Sivasspor tarafından yapılan açıklama:

A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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