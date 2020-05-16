Sivasspor'dan koronavirüs testi açıklaması: Pozitif vaka yok

İşte Sivasspor tarafından yapılan açıklama:

A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan KOVİD-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."