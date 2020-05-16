16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Falcao'dan Kovid-19 tedbirine eleştiri

Galatasaraylı Falcao'dan Kovid-19 tedbirine eleştiri

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
GALATASARAYLI FALCAO'DAN KOVİD-19 TEDBİRİNE ELEŞTİRİ

Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

Futbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, 'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.

Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.

Galatasaray stopere El Turco'yu getiriyor GALATASARAY STOPERE EL TURCO'YU GETİRİYOR
Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu SON DAKİKA: GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ HASTANEDEN TABURCU OLDU
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev savaş! Mert Çetin için karşı karşıya geldiler FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDA DEV SAVAŞ! MERT ÇETİN İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA