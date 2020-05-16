Galatasaraylı Falcao'dan Kovid-19 tedbirine eleştiri
Son dakika haberi... Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.
Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.
Futbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.
Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.
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