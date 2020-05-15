15 Mayıs 2020, Cuma
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den corona virüs açıklaması

Dün corona virüs testi pozitif çıktığı açıklanan Başkanı sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Başkan Çebi açıklamasında "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.  Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020
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BAŞKAN ÇEBİ'DEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

İşte 'nin paylaşımı;

Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle..

Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum.

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi corona virüse yakalandı SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ CORONA VİRÜSE YAKALANDI

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