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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Kasımpaşa Spor Kulübü'nde 2 futbolcuda koronavirüs çıktı

Son dakika: Kasımpaşa Spor Kulübü'nde 2 futbolcuda koronavirüs çıktı

Son dakika haberi... 'nde 2 kişinin testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ'NDE 2 FUTBOLCUDA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Son dakika haberi... 'nde 2 kişinin testi pozitif çıktı.

detaylar gelecek...

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