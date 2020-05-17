Ozan Kabak Schalke'den ayrılıyor mu?
Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Ozan Kabak, takımından ayrılıyor mu? Schalke forması giyen milli oyuncu için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Zenit'in genç savunma oyuncusu için girişimlere başladığı belirtildi.
Schalke'nin savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerine Rusya Premier Lig'inde devam edebilir. Defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in, 20 yaşındaki milli oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.
St. Petersburg kulübünün halihazırda Schalke ile temasa geçtiği ve Ozan'ın transferi için girişimlere başladığı belirtildi.
OZAN KABAK'IN PERFORMANSI
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ozan Kabak, Bundesliga'da 19 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.
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