17 Mayıs 2020, Pazar
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Ozan Kabak Schalke'den ayrılıyor mu?

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan , takımından ayrılıyor mu? forması giyen milli oyuncu için Rusya'dan iddiası geldi. Zenit'in genç savunma oyuncusu için girişimlere başladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020
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OZAN KABAK SCHALKE'DEN AYRILIYOR MU?

'nin savunma oyuncusu , kariyerine 'inde devam edebilir. Defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in, 20 yaşındaki milli oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.

St. Petersburg kulübünün halihazırda Schalke ile temasa geçtiği ve Ozan'ın transferi için girişimlere başladığı belirtildi.

OZAN KABAK'IN PERFORMANSI
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ozan Kabak, Bundesliga'da 19 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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