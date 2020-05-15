Son Dakika: Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan corona virüse yakalandı
Son dakika haberi...Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüse yakalandı. Kızılhan yaptığı açıklamada "PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi...Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:
"PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok.
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