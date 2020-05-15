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Son Dakika: Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan corona virüse yakalandı

Son dakika haberi..., koronavirüse yakalandı. Kızılhan yaptığı açıklamada "PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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F.BAHÇE'YE BİR ŞOK DAHA! O DA VİRÜSE YAKALANDI

Son dakika haberi..., korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:

"PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok.

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