BB. Erzurumspor tesislerini kapattı
4'ü futbolcu toplam 11 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da alınan yeni karar açıklandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tesislerini 14 gün süreyle kapattığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesisleri, 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından dezenfekte edilerek 14 gün süreyle kapatıldı.
TESİSLER 14 GÜN SÜREYLE KULLANILMAYACAK
Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince giriş ve çıkışları kapatılan tesisin, 14 gün süreyle kullanılmayacağı bildirildi.
Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, özel kıyafetle kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin başlatılması yönünde karar alınmasının ardından geride kalan cuma günü takımı topladıklarını ve ilk Kovid-19 testinin de aynı gün yapıldığını aktardı.
"O gün itibarıyla çok sevinmiştik. Çünkü bütün test sonuçları negatif çıkmıştı." diyen Üneş, "Tabii ülkemizin muhtelif şehirlerinden gelen futbolcularımız olduğu için ikinci bir test yapılması yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bize bilgi verdiler. Bugün öğlen ikinci testi bütün personelimizle birlikte yaklaşık 83 kişiye yaptırdık. İftardan sonra sonuçlar geldi. Maalesef 60 negatif, 11 pozitif ve 12 de çok arada sarı diye tabir edilen sonuçlar vardı. Bunların da yine minimum yarısının pozitif çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söylendi." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Üneş, "Kampüsümüz 14 gün boyunca kapalı olacak. 14 gün içerisinde buradaki futbolcularımız da gözetim altında tutulacak. Çünkü onlarda da pozitif çıkma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Durumu yarın kendi içimizde değerlendireceğiz ve süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e de teşekkür ediyoruz. Aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti." diye konuştu.
Üneş, sayının artmaması temennisinde bulunarak, pozitif çıkan kişilerin futbolcu, teknik heyet ve çalışanlardan oluştuğunu dile getirdi.
"DURUMU ÇOK AĞIR OLAN YOK"
Şu an tesislerin dezenfekte edildiğini aktaran Üneş, şunları kaydetti:
"Üzülerek söylüyorum, 20 gün önce çocuğu olmuş bir futbolcumuz var ve ailesinin yanındayken haberi aldı. Ailesiyle beraber karantinaya alınacak. 4 gün sonra çocuğu olacak bir futbolcumuzun pozitif çıktı, çok üzgünüz. Buradan kendisini hastaneye gönderdik. Yabancı futbolcularımızın 5-6 tanesi şehirdeydi, geri kalanı şehir dışındaydı. Futbolcularımız arasında durumu çok ağır olan yok. Bizi en çok kaygılandıran, futbolcularımızdan antrenmandan sonra ailesinin yanına gidenler var. Kulüp personelinden torunlarının yanına gidenler var. Onlar da şimdi karantina altındalar."
Üneş, yarın TFF Sağlık Kurulu ile de süreci değerlendireceklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile teknik direktör Mehmet Özdilek'in Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
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