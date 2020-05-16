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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den corona virüs itirafı

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Giriş: 16.05.2020 17:39
Güncelleme:16.05.2020 17:55
Corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çebi paylaşımında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çebi paylaşımında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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