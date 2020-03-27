27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de corona virüsün yayılmasını ne önledi? Dikkat çeken ayrıntı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'DE CORONA VİRÜSÜN YAYILMASINI NE ÖNLEDİ?

futbol takımı geçtiğimiz günlerde corona virüs şoku ile sarsılmıştı. Takımda hangi oyuncunun virüse yakalandığı açıklanmadı. Salgın, takımda sadece bir futbolcu ve sağlık çalışanında ortaya çıkmıştı. Koronavirüse yakalanan oyuncunun sakatlığı sebebiyle ayrı çalışması, salgının takımda yayılmasını önlediği iddia edildi.

Salgının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından spor dünyasında ilk şok yaşayan kulüp olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in erkek basketbol takımında 2'si oyuncu, 4'ü idari ve teknik kadrodan olmak üzere toplam 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmış, bu isimler karantinaya alınmıştı. Kanarya ikinci kabusu ise futbol takımında yaşamıştı.

GÖZLEM ALTINDA
Çarşamba günü koronavirüs tespit edilen bir oyuncu ile sağlık ekibinden bir kişinin hastanede gözlem altına alındığını kulüp açıkladı. Testi pozitif çıkan futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan bir isim olduğu iddia ediliyor.

YAKIN TEMAS OLMADI
Fizyoterapist ile çalışan oyuncunun kadrodaki diğer isimlerle aynı ortamda bulunmaması ve saha içinde yakın temasa girmemesi Sarı- Lacivertliler'i büyük bir tehlikeden korumuş oldu. Bu sayede Fenerbahçe takımındaki virüslü oyuncu sayısı daha fazla çıkmadı.

Kaynak:Fanatik

Fatih Terim corona virüse nasıl yakalandı? Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ten flaş açıklama FATİH TERİM CORONA VİRÜSE NASIL YAKALANDI? PROF. DR. CELALETTİN KOCATÜRK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika | Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan önemli paylaşım SON DAKİKA | CORONA VİRÜSE YAKALANAN ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in corona virüs test sonuçları belli oldu VEDAT MURİÇ VE SERDAR AZİZ'İN CORONA VİRÜS TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in corona virüs test sonucu belli oldu SON DAKİKA | GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'İN CORONA VİRÜS TEST SONUCU BELLİ OLDU
Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu nasıl? Kendisi açıkladı CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN SON DURUMU NASIL? KENDİSİ AÇIKLADI
Son dakika | Barcelona'da corona virüs şoku! İlk vaka görüldü SON DAKİKA | BARCELONA'DA CORONA VİRÜS ŞOKU! İLK VAKA GÖRÜLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA