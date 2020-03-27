Fenerbahçe'de corona virüsün yayılmasını ne önledi? Dikkat çeken ayrıntı
Fenerbahçe futbol takımı geçtiğimiz günlerde corona virüs şoku ile sarsılmıştı. Takımda hangi oyuncunun virüse yakalandığı açıklanmadı. Salgın, takımda sadece bir futbolcu ve sağlık çalışanında ortaya çıkmıştı. Koronavirüse yakalanan oyuncunun sakatlığı sebebiyle ayrı çalışması, salgının takımda yayılmasını önlediği iddia edildi.
Salgının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından spor dünyasında ilk şok yaşayan kulüp Fenerbahçe olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in erkek basketbol takımında 2'si oyuncu, 4'ü idari ve teknik kadrodan olmak üzere toplam 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmış, bu isimler karantinaya alınmıştı. Kanarya ikinci kabusu ise futbol takımında yaşamıştı.
GÖZLEM ALTINDA
Çarşamba günü koronavirüs tespit edilen bir oyuncu ile sağlık ekibinden bir kişinin hastanede gözlem altına alındığını kulüp açıkladı. Testi pozitif çıkan futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan bir isim olduğu iddia ediliyor.
YAKIN TEMAS OLMADI
Fizyoterapist ile çalışan oyuncunun kadrodaki diğer isimlerle aynı ortamda bulunmaması ve saha içinde yakın temasa girmemesi Sarı- Lacivertliler'i büyük bir tehlikeden korumuş oldu. Bu sayede Fenerbahçe takımındaki virüslü oyuncu sayısı daha fazla çıkmadı.
Kaynak:Fanatik
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