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Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in corona virüs test sonuçları belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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VEDAT MURİÇ VE SERDAR AZİZ'İN CORONA VİRÜS TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Son dakika haberi... 'de bütün futbolcular ve teknik heyet corona virüs testinden geçirildi. Futbolcuların ve teknik heyetin corona virüse yakalanıp yakalanmadığı büyük merak konusu. ve 'in menajeri merakla beklenen gelişmeyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Canatar, her iki ismin de test sonuçlarının negatif çıktığını müjdeledi.

'ye ve 'den sevindirici haber geldi. ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra 'nde corona virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan , temsilciğilini yaptığı isimler hakkında hesabından bir paylaşım yaptı.

SONUÇLAR NEGATİF
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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