Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in corona virüs test sonuçları belli oldu
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de bütün futbolcular ve teknik heyet corona virüs testinden geçirildi. Futbolcuların ve teknik heyetin corona virüse yakalanıp yakalanmadığı büyük merak konusu. Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar merakla beklenen gelişmeyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Canatar, her iki ismin de test sonuçlarının negatif çıktığını müjdeledi.
Fenerbahçe'ye Vedat Muriç ve Serdar Aziz'den sevindirici haber geldi. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, temsilciğilini yaptığı isimler hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
SONUÇLAR NEGATİF
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.
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