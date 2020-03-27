Anderson Talisca "Beşiktaş benim evim" dedi! Başkan Ahmet Nur Çebi devrede
Corona virüs salgını nedeniyle Çin'den ayrılmak isteyen Anderson Talisca'dan haber geldi. Yıldız oyuncu siyah beyazlı yöneticilere "Beşiktaş benim evim. Yeniden orada oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dedi. Geri dönmeye hazır olan Brezilyalı yıldız için Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi.
Başarılı oyuncudan maaşında büyük bir fedakarlık yapması istenirken, Talisca da Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebini iletecek. Uygun bir kiralama ücreti ile yıldız futbolcunun takıma kazandırılması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ YENİ SEZONDA BAMBAŞKA BİR GÖRÜNTÜ ÇİZMEK İSTİYOR
Fanatik'in haberinde; Bu sezon ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş yeni sezonda bambaşka bir görüntü çizmek istiyor. Bu doğrultuda liglere verilen arada transfere yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, yüksek maliyetli oyuncuları gönderip bütçede yer açmayı planlıyor. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle birçok kulübün küçülmeye gideceğini düşünen ve bu doğrultuda transfer fırsatlarının doğmasını bekleyen yönetim, yıldız oyuncuları düşük maliyetle transfer etmeyi hedefliyor. Bu paralelde listedeki ilk isim tanıdık: Anderson Talisca...
ÇEBİ BİZZAT DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde menajeri aracılığıyla, "Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden orada oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" mesajını gönderen Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı. Çin'de senelik net 7 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için formül de hazır. Yıldız oyuncudan maaşında büyük bir fedakarlık yapması istenirken, aynı zamanda Talisca da kulübü Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebini iletecek. Kara Kartal da uygun bir kiralama ücretiyle başarılı oyuncuyu kadrosuna katacak. Görüşmelerdeki en büyük koz Talisca'nın, Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi. Öte yandan çok zorlu ve kıran kırana geçecek olan transfer görüşmelerinde Başkan Ahmet Nur Çebi de bizzat devrede olacak.
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