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Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in corona virüs test sonucu belli oldu

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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CENGİZ'İN KORONAVİRÜS TEST SONUCU BELLİ OLDU

Son dakika haberi...Galatasaray Başkanı 'in corona virüs test sonucu belli oldu.Galatasaray Spor Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklamada Başkan 'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi açıklaması şu şekilde;

"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."

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