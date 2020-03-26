Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in corona virüs test sonucu belli oldu
Son dakika haberi...Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in corona virüs test sonucu belli oldu.Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mustafa Cengiz'in corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi açıklaması şu şekilde;
"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."
SON DAKİKA | CORONA VİRÜS TESTİNE GİREN GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ FATİH TERİM AÇIKLAMASI
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