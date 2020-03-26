Son dakika | Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan önemli paylaşım
Son dakika haberi...Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlığım her geçen gün iyiye gidiyor" dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.
Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin."
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