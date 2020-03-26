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Son dakika | Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan önemli paylaşım

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: SAĞLIĞIM...

Son dakika haberi...Corona virüs testi pozitif çıkan 2. Başkanı 'tan açıklama geldi. Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlığım her geçen gün iyiye gidiyor" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Kulübü İkinci Başkanı , sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin."

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