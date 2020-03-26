Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu nasıl? Kendisi açıkladı Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altında olan Fatih Terim'le ilgili önemli gelişme. Tecrübeli hoca koronavirüs tedavisi için yattığı hastaneden sağlık durumuyla ilgili son durumu bizzat kendisi açıkladı. Giriş Tarihi: 26.03.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 12:20
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda hakkında en duyarlı davrana isim Fatih Terim olmuştu.
Türkiye'de corona virüsü testi yaptıran ilk teknik adam olan Fatih Terim'in sonuçları pozitif çıkmasına rağmen elini çabuk tuttuğu için tanı erken konmuştu.
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Fatih Terim salgın sürecini iletişim anlamında da iyi yürütmüş ve herhangi bir spekülasyona fırsat vermeden test sonuçlarını bizzat kendisi paylaşmıştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.
Fatih Terim'in açıklamasının ardından bir duyuru da tedavisinin sürdüğü hastaneden gelmişti.