Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu nasıl? Kendisi açıkladı

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altında olan Fatih Terim'le ilgili önemli gelişme. Tecrübeli hoca koronavirüs tedavisi için yattığı hastaneden sağlık durumuyla ilgili son durumu bizzat kendisi açıkladı.