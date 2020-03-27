27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim corona virüse nasıl yakalandı? Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ten flaş açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
FATİH TERİM CORONA VİRÜSE NASIL YAKALANDI?

Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için hastanede olan ile ilgili yeni gelişme. Sarı kırmızılı taraftarlar 'Koronavirüs Terim'e nasıl bulaştı?' sorusunu soruyor. Konuya ilişkin Fatih Terim’in doktorlarından Prof. Dr. "Virüsün Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi” dedi.

Teknik Direktörü , hastalığının dördüncü gününü de Ulus'taki 'de geçirdi. Sevenlerinin sürekli olarak internet üzerinden gönderdikleri pozitif mesajlarla destek verdikleri 66 yaşındaki çalıştırıcının öksürük şikayeti sürüyor, ama ateşi yok. Terim'le ilgilenen doktorlardan biri olan Prof. Dr. , tecrübeli teknik adamın son durumuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Kocatürk, "Virüsün Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru... Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi. Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

'HAFİF GEÇİRENLER DE OLACAK'
Fanatik'in haberine göre; Koronavirüs üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap ise Terim'in yaşı dolayısıyla ciddi bir sorun yaşayıp yaşamayacağı hakkındaki soruya, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüs mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" cevabını verdi.

DOKTOR KİMİ İŞARET EDİYOR?
Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün, "Sporcamiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var" diyerek kimi kast ettiği ise merak konusu oldu. Galatasaray Başkanı , derbisi sonrası 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in bir araya gelerek toplantı yaptığını önceki gün açıklamıştı. Kocatürk'ün koronavirüs testi daha önce pozitif çıkan Albayrak'ı işaret etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu nasıl? Kendisi açıkladı CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN SON DURUMU NASIL? KENDİSİ AÇIKLADI
Fatih Terim'den koronavirüs hastalığıyla ilgili yeni açıklama geldi FATİH TERİM'DEN KORONAVİRÜS HASTALIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili kızı açıklama yaptı |Video FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KIZI AÇIKLAMA YAPTI |VİDEO
Son dakika | Corona virüs testine giren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması SON DAKİKA | CORONA VİRÜS TESTİNE GİREN GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle GALATASARAY TARAFTARINDAN FATİH TERİM’E MESAJ: KOY ELİNİ KALBİNE, EVLATLARIN SENİNLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA