Fatih Terim corona virüse nasıl yakalandı? Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ten flaş açıklama
Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için hastanede olan Fatih Terim ile ilgili yeni gelişme. Sarı kırmızılı taraftarlar 'Koronavirüs Terim'e nasıl bulaştı?' sorusunu soruyor. Konuya ilişkin Fatih Terim’in doktorlarından Prof. Dr. Celalettin Kocatürk "Virüsün Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığının dördüncü gününü de Ulus'taki Liv Hospital'de geçirdi. Sevenlerinin sürekli olarak internet üzerinden gönderdikleri pozitif mesajlarla destek verdikleri 66 yaşındaki çalıştırıcının öksürük şikayeti sürüyor, ama ateşi yok. Terim'le ilgilenen doktorlardan biri olan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, tecrübeli teknik adamın son durumuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanan Kocatürk, "Virüsün Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru... Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde de tespit edildi. Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
'HAFİF GEÇİRENLER DE OLACAK'
Fanatik'in haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Alpay Azap ise Terim'in yaşı dolayısıyla ciddi bir sorun yaşayıp yaşamayacağı hakkındaki soruya, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüs mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" cevabını verdi.
DOKTOR KİMİ İŞARET EDİYOR?
Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün, "Sporcamiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var" diyerek kimi kast ettiği ise merak konusu oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi sonrası 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in bir araya gelerek toplantı yaptığını önceki gün açıklamıştı. Kocatürk'ün koronavirüs testi daha önce pozitif çıkan Albayrak'ı işaret etmiş olabileceği tahmin ediliyor.
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