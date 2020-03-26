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Son dakika | Barcelona'da corona virüs şoku! İlk vaka görüldü

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BARCELONA'DA KORONAVİRÜS ŞOKU! İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Son dakika haberi...'da ilk corona virüsü vakalarına rastlandı. Katalan ekibinde koronavirüsü testi pozitif çıkan iki isim hastaneye kaldırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını 'in ardından 'ya sıçradı.

İLK VAKA SAĞLIK EKİBİNDE
La Vanguardia'da yer alan habere göre; Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.

FUTBOLCULAR KARANTİNADA
Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

SON 24 SAATTE 655 ÖLÜM
'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı.

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