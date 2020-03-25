Son dakika | Corona virüs testine giren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması

Son dakika haberi...Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüs salgınıyla ilgili konuştu. Cengiz "Hocamızın durumu çok iyi. Karşılıklı espriler yapıyoruz. Bana gelince, bende hiçbir şey yok. Öksürük yok, ateş yok. Arada öksürürsem de yanlış anlaşılmasın. Hiçbir belirti yok açıkçası. Sonuçları da hala bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüs testine girdi. Kendisi ve Fatih Terim hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cengiz "Hocamızın durumu çok iyi. Karşılıklı espriler yapıyoruz. Bana gelince, bende hiçbir şey yok. Öksürük yok, ateş yok. Arada öksürürsem de yanlış anlaşılmasın. Hiçbir belirti yok açıkçası. Sonuçları da hala bekliyoruz." dedi.





İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

Öncelikle kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma hem teşekkür hem tebrik ediyorum.Abdürrahim beyin oğlu Hikmet Albayrak'ın da testi pozitif çıktı. Onu hep unutuyoruz. Ona da çok geçmiş olsun. Yusuf (Günay) beyin de sonuçları gelecek. Hepsinin sonuçlarının negatif geleceğini umut ediyoruz.

SONUÇLARI DA HALA BEKLİYORUZ

Hocamızın durumu çok iyi. Karşılıklı espriler yapıyoruz. Bana gelince, bende hiçbir şey yok. Öksürük yok, ateş yok. Arada öksürürsem de yanlış anlaşılmasın. Hiçbir belirti yok açıkçası. Sonuçları da hala bekliyoruz.

TÜM TALİMATLARINA UYMAMIZ GEREKİR

Doktorlarımızın söylediğine göre, yüzde 80 oranında yakalanacağız bu hastalığa... Sonra da geçecek. Ya ayakta ya tedavi olarak... Devlet Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi acil durumda... İlgili bakanlıkların tüm talimatlarına uymamız gerekir.

Bu salgından kaçış pek yok gibi... Önemli olan tüm yönergelere titizlikle uyarak bunu atlamaktır. Kadınları ve çocukları korumalıyız. Yaşlıları da unutmamalıyız tabii ki.

Biz uyarılarımızı çok yaptık, adeta yalvardık. Bazı algı yapıcılar, biz sanki maçın seyircili oynanmasını istemişiz gibi aktarılıyor. Kronoloji belirtilmiyor. Biz bir kere devletimizin yanındayız. Onlar ne karar verirse kabul ederiz.

İlk başta TFF başkanı Nihat Özdemir maçın seyircili oynanacağını söylemişti. Biz de 'Devlet seyircili oynatacak, biz önlemlerimizi aldık. Provokasyonlara gelmeyin. Camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara inanmayın' dedik.