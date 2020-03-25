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Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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DUYGUSAL MESAJ: KOY ELİNİ KALBİNE, EVLATLARIN SENİNLE

Koronavirüs tedavisi gören ’e sevenleri çektikleri videolarla, “Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez” mesajları yolladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Teknik Direktörü 'e büyük destek geldi. Sarı-kırmızılı taraftalar, paylaştıkları videolarla, Fatih Terim'e görüntülü mesajlar yolladı. Taraftarlar, ellerini kalplerinin üzerine götürerek, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık. Zaferler senin kanında var hocam" mesajları ile Terim'e destek oldular.

Tecrübeli teknik adamın kızı Bahçekapılı da bu videolara, "Ne güzel insanlarsınız siz" yanıtı verdi.

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