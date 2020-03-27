Hidayet Türkoğlu'ndan "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye hediye
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyudu.
Hidayet Türkoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da destek verdiği sosyal medyadaki kampanyaya kendisini davet eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya cevap vererek, "Değerli büyüğüm Sayın Saffet Sancaklı'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında '#EvdeKalTürkiye' etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabını hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.
Türkoğlu, milli basketbolcular Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.
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