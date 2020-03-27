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Hidayet Türkoğlu'ndan "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye hediye

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Giriş Tarihi: 27.03.2020
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HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN ANLAMLI HAREKET!

Federasyonu Başkanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyudu.

, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da destek verdiği sosyal medyadaki kampanyaya kendisini davet eden Milletvekili 'ya cevap vererek, "Değerli büyüğüm Sayın Saffet Sancaklı'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında '#EvdeKalTürkiye' etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye ''nin Aşkı' kitabını hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, milli basketbolcular , ve 'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.

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