25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim'den koronavirüs hastalığıyla ilgili yeni açıklama geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
TERİM'DEN KORONAVİRÜS HASTALIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen , Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Terim, yaptığı paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e taraftarlardan mesaj |Video VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN FATİH TERİM'E TARAFTARLARDAN MESAJ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA