Fatih Terim'den koronavirüs hastalığıyla ilgili yeni açıklama geldi

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen Fatih Terim, Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Terim, yaptığı paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: