Son dakika | Fulya Terim corona virüse yakalandı mı? Fatih Terim'in eşi hakkında flaş iddia
Son dakika: Corona virüse yakalanan Fatih Terim hastanede tedavi altında. Sağlık ekibi ve kızı tarafından yapılan açıklamada Terim'in, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. Tecrübeli hocanın virüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim ailesine döndü. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim de corona virüse yakalandı mı? İşte yanıtı...
Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi. Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarm durumuna geçilmişti. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırmıştı.
"MERAK ETMEYİN! EMİN ELLERDEYİM"
Deneyimli teknik adam, dün akşam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş, "Merak etmeyin. Emin ellerdeyim" ifadelerini kullanmıştı.
FULYA TERİM CORONA VİRÜSE YAKALANDI MI?
Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da virüse yakalandığı sosyal medyada iddia edilse de bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenilmişti. Son olarak ise Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in de corona virüse yakalandığı iddia edildi.
ABD'DE KIZIN YANINDA
Fulya Terim'in corona virüse yakalandığı haberleri asılsız çıktı. ABD'de büyük kızı Merve Terim Çetin ile beraber olan Fulya Terim'in haberi alır almaz Türkiye'ye doğru yola çıktığı gelen haberler arasında.
ÖNLEMLER GEREĞİ KARANTİNADA KALACAK
Fanatik'te yer alan habere göre; Corona virüsü salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları karantinaya alınıyor. İlk olarak sağlık kontrolünden geçirilecek olan Terim, 14 gün karantinada kalacak.
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