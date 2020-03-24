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TSYD Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapan gazeteciler için corona virüs testi talebinde bulundu

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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DERBİDE GÖREV YAPAN GAZETECİLER İÇİN FLAŞ TALEP

Türkiye Spor Yazarları Derneği, 'de ile arasında oynanan maçta görev yapan gazeteciler için 'den yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi talebinde bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (), 'de ile arasında oynanan maçta görev yapan gazeteciler için () yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi talebinde bulundu.

MUHABİR, YORUMCU, FOTO MUHABİRİ VE KAMERAMANLARIN DA TESTE TABİ TUTULMASINI İSTEMİŞTİR
TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD, 'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Türkiye Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 15 Mart'ta Stadı'nda seyircisiz derbide karşı karşıya gelmişti.

Bu karşılaşma sonrasında geçen süreçte Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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