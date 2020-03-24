Son dakika | Beşiktaş'tan flaş corona virüs açıklaması: Belirtisi yok
Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle bugün teste giren Beşiktaş takımı hakkında ilk açıklama geldi. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ: "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." dedi.
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