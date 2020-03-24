24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Beşiktaş'tan flaş corona virüs açıklaması: Belirtisi yok

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle bugün teste giren takımı hakkında ilk açıklama geldi. Beşiktaş Yöneticisi Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi.

Yöneticisi Kocadağ: "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." dedi.

Son dakika: Beşiktaş koronavirüs taramasından geçecek SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ KORONAVİRÜS TARAMASINDAN GEÇECEK
Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Oyuncularımız karantina altında SON DAKİKA | BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ: OYUNCULARIMIZ KARANTİNA ALTINDA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA