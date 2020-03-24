Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili Dr. Gürkan Kubilay'dan flaş açıklamalar |Video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünyayı etkisi altına alana 192 ülkede 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, A Spor canlı yayınında Terim'in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Kubilay, Terim'in, tansiyon, kalp ve şeker gibi ekstra hastalıklarının olmadığı takdirde hastalığı rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.