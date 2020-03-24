Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüs testine girdi
Son dakika haberi... Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalanmasının ardından, Başkan Mustafa Cengiz corona virüs testine girdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.
Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
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