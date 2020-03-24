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Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüs testine girdi

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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MUSTAFA CENGİZ CORONA VİRÜS TESTİNE GİRDİ

Son dakika haberi... 'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüse yakalanmasının ardından, Başkan corona virüs testine girdi

Kulübü Başkanı ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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