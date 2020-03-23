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Son dakika: Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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TERİM'İN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgını spor camiasını da vurdu. 'in güçlü takımlarından 'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör 'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı kırmızılıların yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs spor camiasına da sıçradı. 'da 2. Başkan Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör 'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı koronavirüs testinin pozitif çıktığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! |Video TERİM'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI! |VİDEO

İşte Terim'in sosyal medya adresinden yaptığı açıklama:

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

ÜMİT DAVALA VE HASAN ŞAŞ'IN TESTLERİ POZİTİF Mİ?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı, Ümit Davala, Hasan Şaş ve bir futbolcunun da testlerinin pozitif çıktığını iddia etmişti.

DHA'nın son dakika haberine yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

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