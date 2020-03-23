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Son dakika: Beşiktaş koronavirüs taramasından geçecek

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Giriş Tarihi: 23.03.2020
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BEŞİKTAŞ KORONAVİRÜS TARAMASINDAN GEÇECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş takım halinde virüs taramasından geçecek. Galatasaray ile Beşiktaş 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelmişti.

İha'nın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen aiyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.

Detaylar gelecek...

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