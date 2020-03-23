Son dakika | Galatasaray'dan flaş Abdurrahim Albayrak açıklaması
Son dakika haberi...Galatasaray'dan son dakika Abdurrahim Albayrak açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Abdurrahim Albayrak'a yapılan Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
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