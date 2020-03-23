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Son dakika | Galatasaray'dan flaş Abdurrahim Albayrak açıklaması

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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G.SARAY'DAN FLAŞ ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Son dakika haberi...'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Abdurrahim Albayrak'a yapılan testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

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Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testi pozitif çıktı! ABDURRAHİM ALBAYRAK VE EŞİ ŞÜKRAN ALBAYRAK'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

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