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Son dakika: Tokyo 2020 Olimpiyatları'na corona virüs engeli!

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI ERTELENDİ!

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sporu da etkiledi. üyesi , 'nin bir yıl ertelendiğini açıkladı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sporu da etkiledi. üyesi , 'nin bir yıl ertelendiğini açıkladı.

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