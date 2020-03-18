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TFF'den kritik toplantı! Ligler ertelenecek mi?

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Giriş Tarihi: 18.03.2020
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TFF'DEN KRİTİK TOPLANTI! LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan merkezde toplantı halinde. Yönetimi’nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Corona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Yönetim Kurulu, maçların seyircisiz oynanma kararını yeniden görüşmek üzere Riva'da toplantı yapıyor. Yönetimi; erteleme halinde yapılacak olan planlamayla ilgili çalışma gerçekleştirirken, Başkan 'ın başkanlığında toplanan korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısında yapılacak olan açıklamaları da bekliyor. Gençlik ve 'nın yanı sıra ve 'yla da sürekli temas halinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili kararı da masaya yatırdı. TFF Yönetimi, bugün alınacak kararla, bu hafta itibariyle maçları ertelemeyi gündeme almış durumda.

FUTBOL CAMİASI AYAĞA KALKTI
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili 'nın, dün UEFA ile yapılan telekonferans toplantının ardından yaptığı basın toplantısı, futbol dünyasında tepkiye sebep olmuştu. Karşılaşmaların ertelenmesini bekleyen başta futbolcular ve yöneticiler, seyircisiz oynanma kararının devam edeceğinin açıklanması üzerine tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eşgüdüm toplantısının tamamlanmasıyla birlikte liglerin ertelenmesi yönünde karar alması bekleniyor.

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