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Son dakika | Rusya Ligi corona virüs nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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RUSYA LİGİ CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ!

Son dakika haberi... Ligi, corona virüs salgını nedeniyle 'a kadar ertelendi. Dün de Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, corona virüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındığı açıklanmıştı.

hükümeti tarafından, korona virüs nedeniyle Rusya Premier Ligi dahil tüm spor müsabakaları ertelendi.

Rusya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya Premier Lig, Rusya Hokey Ligi, Rusya Basketbol ligi gibi birçok spor organizasyonunun tarihine kadar ertelendiği açıklandı. Rusya'da 10 Nisan tarihine kadar korona virüse karşı önleyici tedbirler alınırken, ülke genelinde eğitim ve öğretime de ara verildiği duyurulmuştu.

Son dakika | Almanya 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları corona virüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelendi SON DAKİKA | ALMANYA 1. VE 2. LİG FUTBOL KARŞILAŞMALARI CORONA VİRÜS NEDENİYLE 2 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

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