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Galatasaray'dan flaş karar! İptal edildi

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR! İPTAL EDİLDİ

'da, 'in 27. haftasında ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.

'in 26. haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı.

'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Sarı-kırmızılı takımın yarın antrenman yapıp yapmayacağı gelişmelere göre belli olacak.

Galatasaray'da teknik direktör ile takım kaptanı Fernando Muslera başta olmak üzere futbolcular, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligde maçların ertelenmesini talep etmişti.

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