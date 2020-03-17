Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor corona virüs nedeniyle kendini karantinaya aldı!
Galatasaray'ın İspanya'nın Almeira takımında kiralık oynayan Valentine Ozornwafor, corona virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Genç oyuncu "Takım halinde kendimizi karantinaya aldık. Hayat burada durmuş vaziyette. Geçen gün süper markete gittim ancak tüm raflar boştu. Her şey alınmıştı. Gerçekten burada yaşamak çok zor" ifadelerini kullandı.
İspanya'da corona virüs vakaları her geçen gün artarken zor hayat şartları Galatasaray'ın Nijeryalı savunma futbolcusu Valentine Ozornwafor'u da etkiledi.
Kiralık olarak İspanya'nın Almeira takımında oynayan Ozornwafor, Nijerya basınına konuşurken yaşadıklarını anlattı.
''TÜM RAFLAR BOŞ, HER ŞEY SATILDI''
Genç futbolcu, ''Şu anda İspanya'da hayat çok zor. Tekrar futbol oynamak istiyorum, umarım en yakın zamanda futbol başlar. Takım halinde kendimizi karantinaya aldık. Hayat burada durmuş vaziyette. Geçen gün süper markete gittim ancak tüm raflar boştu. Her şey alınmıştı. Gerçekten burada yaşamak çok zor.'' sözlerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- F.Bahçe'nin eski hocası virüs testi yaptırdı! İşte sonuç
- UEFA'dan tarihi toplantı! Futbola ara mı verilecek?
- Fenerbahçe'de format değişiyor! Yeni sistem 4-4-2
- Boks turnuvası corona virüs nedeniyle yarıda kaldı
- Beşiktaş Juan Jesus için girişimlere başladı!
- Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı
- Fatih Terim'den oyuncularına önemli mesaj!
- Beşiktaş'ta corona virüs paniği!
- Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den güzel haber
- İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...