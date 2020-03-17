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Galatasaray'ın futbolcusu Valentine Ozornwafor corona virüs nedeniyle kendini karantinaya aldı!

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Giriş Tarihi: 17.03.2020
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G.SARAY'LI OYUNCU KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI!

'ın 'nın Almeira takımında kiralık oynayan Valentine Ozornwafor, corona virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Genç oyuncu "Takım halinde kendimizi karantinaya aldık. Hayat burada durmuş vaziyette. Geçen gün süper markete gittim ancak tüm raflar boştu. Her şey alınmıştı. Gerçekten burada yaşamak çok zor" ifadelerini kullandı.

'da corona virüs vakaları her geçen gün artarken zor hayat şartları 'ın Nijeryalı savunma futbolcusu Valentine Ozornwafor'u da etkiledi.

Kiralık olarak İspanya'nın Almeira takımında oynayan Ozornwafor, basınına konuşurken yaşadıklarını anlattı.

''TÜM RAFLAR BOŞ, HER ŞEY SATILDI''
Genç futbolcu, ''Şu anda İspanya'da hayat çok zor. Tekrar oynamak istiyorum, umarım en yakın zamanda futbol başlar. Takım halinde kendimizi karantinaya aldık. Hayat burada durmuş vaziyette. Geçen gün süper markete gittim ancak tüm raflar boştu. Her şey alınmıştı. Gerçekten burada yaşamak çok zor.'' sözlerini kullandı.

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