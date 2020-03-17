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Thievy Bifouma’nın corona virüsü test sonucu negatif çıktı

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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SÜPER LİG OYUNCUSUNUN VİRÜS TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI!

’da corona virüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki karşılaşmasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak 'ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi. Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda korona virüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok.



İspanya'ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. 'a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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