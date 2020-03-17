Arthur Zico açıkladı: Corona virüs testi negatif çıktı!

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico, corona virüs açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından corona virüs testi yaptırdığını açıklayan Zico, testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilyalı efsane Arthur Zico sosyal medyadan corona virüs açıklamasında bulundu.

Instagram hesabından corona virüs testi yaptırdığını açıklayan Zico testin negatif çıktığını belgesiyle paylaştı.

Öte yandan eski çevirmeni Samet Güzel, twitter hesabından "Zico'nun Corona virus testi "negatif". Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar" ifadelerini kullandı.