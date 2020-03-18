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Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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Giriş Tarihi: 18.03.2020
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İSPANYA'YI SALLAYAN HABER! KORONA TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberine göre, İspanyol kulübü 'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

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