Ertuğrul Ersoy ve Umut Meraş Türkiye'ye döndü
A Milli Takım'ın Fransa 2. Ligi'nde Le Havre forması giyen futbolcuları Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, corona virüs nedeniyle kulüplerinden izin aldı ve Türkiye'ye döndü. 2 futbolcunun da döndükten sonra şu anda karantina altında bekletiliyor. Oyuncuların durumlarının son derece iyi olduğu öğrenildi.
Dünya genelinde hayatı olumsuz etkileyen Corona virüs salgını, spor organizasyonlarını da vurdu.
SALGIN GEÇENE KADAR TÜRKİYE'DE KALACAK
Fransa'da tüm ligler ertelenirken, Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da ülkeye dönme kararı aldı. Olağanüstü hal ilan edilen Fransa'da kalmak istemeyen iki milli futbolcu, ailelerinin yanına dönmek için Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanlığı ile görüşen ve 14 gün karantina altında kalmayı kabul eden Umut ve Ertuğrul'un, salgın geçene kadar Türkiye'de kalacağı öğrenildi.
ÖZEL UÇAKLA TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER
Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy'un, kulüpleri Le Havre ile görüşerek Türkiye'ye dönmek için izin aldıkları ve dün özel uçakla Türkiye'ye giriş yaptıkları aktarıldı. Umut ve Ertuğrul'un Türkiye'de bireysel antrenmanlarına devam edeceği ifade ediliyor.
DURUMLARI SON DERECE İYİ
Türkiye, yurt dışından gelen vatandaşları 14 gün karantina altına alıyor. İki isim de bu kapsamda 14 gün gözetim altında tutuluyor şu anda. Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un durumlarının son derece iyi oldukları ifade edildi.
İki oyuncu da karantina süreleri sağlıklı bir şekilde bittikten sonra Bursa'ya ailelerinin yanına geçecekler.
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