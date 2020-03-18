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İspanya'dan kötü haber geldi! Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020
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İSPANYA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ!

Tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül salgın corona virüs, spor faaliyetlerini durdurdu. Dünya spor basını birbirinden ünlü sporculardan gelen corona haberleriyle yıkılırken, bir kötü haber de 'nın takımından geldi. Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.

Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüse yakalanan futbolcu ve basketbolcular CORONA VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCU VE BASKETBOLCULAR

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