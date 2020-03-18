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Son dakika | Süper Lig'in 27. haftasını yönetecek hakemler belli oldu

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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İŞTE SÜPER LİG'İN 27.HAFTA HAKEMLERİ!

Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle 'de karşılaşmalar Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Önümüzdeki hafta Süper Lig maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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