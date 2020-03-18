Son dakika | Süper Lig'in 27. haftasını yönetecek hakemler belli oldu
Son dakika haberi... Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de karşılaşmalar Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Önümüzdeki hafta Süper Lig maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
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